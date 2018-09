Juve, Ribalta a Tuttosport: "Marcelo? Si può"

“Marcelo? Si può”. Parola di Javier Ribalta, direttore sportivo dello Zenit, ex Juventus, che racconta a Tuttosport come ha convinto Claudio Marchisio a trasferirsi in Russia ma regala anche il titolo di apertura al quotidiano torinese. L’asso del Real Madrid, per il dirigente (che in carriera ha lavorato anche al Manchester United) può diventare bianconero in futuro.