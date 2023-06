Juve, Rovella la carta per arrivare a Milinkovic. Gazzetta: "L'ex Genoa più un conguaglio"

vedi letture

Tiene banco il futuro di Milinkovic-Savic in casa Lazio. Il serbo è il primo obiettivo della Juventus, che visto il solo anno di contratto, non intende arrivare ai 40 milioni richiesti da Lotito per il centrocampista.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, ai biancocelesti piace Nicolò Rovella, in particolar modo a Sarri. Va precisato che Massimiliano Allegri non vorrebbe privarsi dell’ex Genoa, ma se questo dovesse essere l’unico modo di arrivare a Milinkovic, la Juventus farebbe un sacrificio, offrendo Rovella e/o Luca Pellegrini (già in prestito alla Lazio nella seconda parte dell’ultimo campionato) e un conguaglio per avvicinarsi a quota 30 milioni.