Juve-Sassuolo, l'apertura de La Stampa: "Laboratorio tecnico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Laboratorio tecnico". L'apertura delle pagine sportive de La Stampa è dedicata al match tra Juventus e Sassuolo previsto per domani allo Stadium. La sottolineatura è per lo scontro tra i due allenatori, che qualcosa in comune ce l'hanno: Allegri ha infatti cominciato la sua ascesa proprio sulla panchina del club emiliano, dove adesso siede De Zerbi, pronto a ripercorrere le stesse orme.