Juve, si cerca il nuovo ds. La Gazzetta: "O dall'interno oppure ipotesi Giuntoli o Massara"

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, oltre al futuro di Allegri, si legge anche del futuro societario. Nella Juventus in divenire in bilico non c’è solo il tecnico. Non è un mistero che potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo da affiancare a Cherubini oppure per sostituirlo. Tra le varie ipotesi non si esclude la promozione interna (il responsabile dell’Under 23 Giovanni Manna è in pole) e neppure l’arrivo di qualcuno da fuori (come Cristiano Giuntoli o Frederic Massara).