© foto di Pierpaolo

L'assist di Miralem Pjanic è stato uno degli episodi chiave di Juventus-Milan. Suo il passaggio vincente per la rete decisiva di Moise Kean e sul Corriere di Torino stranamente non è il classe 2000 a rubare la scena, ma il bosniaco: "Pjanic il risolutore", è il titolo che si legge prima del virgolettato dell'ex Roma: "Non è mai facile".