Juve, tutta la delusione di Lichtsteiner per l’esclusione dalla Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora lui, ancora una bocciatura, ancora Stephan Lichtsteiner come escluso eccellente dalla lista-Uefa della Juventus (che ha estromesso anche Marko Pjaca perché in via di recupero dall’infortunio al ginocchio). E’ la seconda volta di fila che il nazionale svizzero (più volte considerato sul mercato nelle settimane scorse) resta fuori dalla prima parte della Champions League, riporta La Gazzetta dello Sport. “L’esclusione dalla lista è un colpo durissimo, una grandissima delusione”, ha scritto su Instagram il terzino svizzero della Juve.