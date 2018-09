Juve, Tuttosport: "Pogba vuole CR7, punta a tornare già a gennaio"

"Pogba vuole CR7". Questo il titolo in apertura di Tuttosport, che apre uno scenario clamoroso in merito al mercato della Juventus. Il francese del Manchester United ha rotto con Mourinho e punta a tornare in bianconero nel mese di gennaio. Per le nuove regole Uefa, potrebbe giocare in Champions con la Vecchia Signora anche dopo averla affrontata nel girone.