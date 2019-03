© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ieri sera ha battuto di misura l'Empoli, ma alla fine del primo tempo aveva rimediato i fischi dell'Allianz Stadium per una prestazione sicuramente sottotono. "E non basta mai", è il titolo d'apertura del Corriere di Torino, che sottolinea proprio quanto accaduto allo stadio bianconero. I fischi, però, per Allegri sono giusti.