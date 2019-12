© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In taglio alto su La Gazzetta dello Sport c'è ovviamente tanto spazio dedicato anche alla Supercoppa Italiana. Alle 17:45 (ora italiana) scenderanno in campo Juventus e Lazio che si contenderanno uno dei quattro trofei della stagione. E la Rosea per l'occasione titola: "I re nel deserto". Il riferimento è chiaramente alla location della partita. Si giocherà infatti a Riyad, in Arabia. E il quotidiano come uomini-copertina utilizza da un lato Ronaldo, dall'altro Immobile. E non potrebbe essere altrimenti.