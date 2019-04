© foto di Imago/Image Sport

"L'asso di coppe" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive: "Contro l'Ajax si parte dall'1-1 dell'andata: serve una vittoria per la semifinale". Sulla formazione: "Dybala per l'ultima chancel, Kean per la prima di lusso. Il ballottaggio bianconero". Taglio basso dedicato all'Ajax e al suo allenatore: "Ten Hag, l'anti Allegri: esalta i ragazzini col calcio 'complesso'".