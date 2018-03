Juventus, allarme Khedira: il centrocampista ko in nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È allarme, Khedira va ko", si legge questa mattina sulle colonne di Tuttosport. Il centrocampista tedesco si infortuna a un ginocchio in nazionale. Oggi gli esami. Un problema per Allegri in vista della sfida di Champions con il Real, anche se il tecnico bianconero potrà avere prima Mandzukic: l'attaccante salta il secondo test con la Croazia negli States.