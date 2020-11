Juventus, basta pareggi. La Gazzetta dello Sport: "Palla a CR7-Morata, il duo decisivo"

La Juve vuole ripartire con il piede giusto in campionato, e per farlo si affida a Ronaldo e Morata: "La matematica - scrive La Gazzetta dello Sport - li mette sullo stesso livello (sei gol a testa in stagione) ma in campo, non pensateci". I bianconeri, però, si sono scoperti dipendenti dalla "strana coppia": "Il 7 e il 9 - si legge - hanno segnato il 67% dei gol della squadra, percentuale raggiunta da nessun altro duo delle grandi europee. Kane e Son del Tottenham arrivano a un passo, Lukaku e Lautaro sono appena più staccati". Una coppia che funziona, che sa giocare nello stretto, ma anche essere pericolosa nel gioco aereo. C'è però un rovescio della medaglia: "Se due giocatori segnano il 67% dei gol, significa che la squadra contribuisce tra poco e nulla. Dybala sta uscendo a poco a poco dai problemi fisici. Chiesa ancora non trova la porta e i centrocampisti confermano le abitudini: a loro agio fino alla trequarti, in zona porta vengono presi da smarrimento e labirintite".