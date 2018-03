Juventus, Benatia sta bene ed in attacco c'è Mandzukic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Benatia sta bene, Mandzukic c'è, scrive nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport. L'attaccante ha superato l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare il Tottenham e c'è ottimismo per rivederlo al suo posto in attacco. Stesso discorso per Benatia: allarme completamente rientrato - si legge - per il colpo alla caviglia subito a Wembley. Ieri non ha avvertito fastidio ed oggi è atteso l'ultimo consulto prima dell'ok definitivo. Nelle rotazioni è probabile una nuova occasione per Marchisio al posto di Khedira mentre in difesa potrebbe rivedersi Rugani.