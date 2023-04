Juventus, caccia al nuovo direttore sportivo. CorSera: "In pole c'è Giuntoli del Napoli"

vedi letture

In estate la Juventus darà vita ad una vera e propria rifondazione, cominciata nei mesi scorsi con l'azzeramento dei vertici societari. Tra i tasselli più importanti c'è quello del direttore sportivo, con diversi nomi sulla lista bianconera. Come riporta il Corriere della Sera il primo è quello Cristiano Giuntoli, capace di portare il Carpi dalla Serie D alla Serie A e di costruire il Napoli in grado di tornare a vincere lo scudetto dopo 33 anni. Per questo ruolo la Juve guarda anche all'estero: piacciono infatti Andrea Berta dell'Atletico e Javier Ribalta del Marsiglia.