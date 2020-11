Juventus, caccia al primo posto nel girone. Tuttosport: "CR7 punta la Dynamo"

E' già tempo di pensare alla Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo e Tuttosport oggi in edicola titola: "CR7 punta la Dynamo". In attesa di essere meno CR7-dipendente, Andrea Pirlo tornerà presto a sentire quella sensazione che può dare un giocatore capace di segnare 9 reti in 7 presenze. Mercoledì contro la Dynamo CR7 tornerà in campo, dopo il turno di riposo con il Benevento: obiettivo mantenere l'eccezionale media gola avuta finora. Con lui ci sarà sicuramente Alvaro Morata, che sarà poi squalificato in campionato. Alle loro spalle dovrebbe agire Kulusevski, con Ramsey che godrà di un turno di riposo. Ballottaggio poi tra Chiesa e Bernardeschi. Dietro Bonucci farà coppia con De Ligt, con Alex Sandro sulla sinistra. Poi sull'out di destra uno tra Cuadrado e Danilo, gli stakanovisti bianconeri: uno dei due potrà godere di un turno di riposo.