Juventus, Chiesa titolare. La Repubblica: "Pirlo e l'utopia a 5 punte"

Con ogni probabilità stasera a Crotone farà il suo esordio con la maglia della Juventus Federico Chiesa. La Juve, scrive La Repubblica, non lo ha preso fargli fare l'ala né per completare il tridente. Andrea Pirlo ha un progetto ambizioso: mettere insieme cinque attaccanti, compreso l'ex viola. Chiesa debutterà in una Juve in cui fioccano le assenze: non ci saranno Ronaldo, McKennie, Ramsey, De Ligt, Alex Sandro.