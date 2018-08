Juventus, Corriere: "Allegri apre il casting"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allegri apre il casting per giocare con Ronaldo, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera facendo il punto sulle dichiarazioni di Allegri alla vigilia della sfida alla Lazio. Per trovare più equilibrio - si legge - sarà fondamentale lasciare fuori almeno due, se non tre, tra Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Cuadrado e Bernardeschi. CR7 è l'unica certezza lì davanti in una Juve da costruire attorno a lui.