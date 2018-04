Juventus, Corriere della Sera: "Max punge Dybala e prepara sorprese"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Max punge Dybala e prepara sorprese", titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera raccontando la vigilia della delicatissima gara della Juventus sul campo dell'Inter. "In un minuto cambiano le stagioni", ha detto il tecnico bianconero per avvertire il Napoli, ma in realtà più per parlare alla sua squadra che - si legge - s'è fermata al rigore al 93’ della partita del Santiago Bernabeu contro il Real. Non manca al tecnico la tentazione di schierare tutti gli attaccanti per dare alla squadra un messaggio d'entusiasmo, oltre che un atteggiamento più offensivo. Non si esclude un 4-3-3 in cui però a farne le spese potrebbe essere Dybala: "Tutti si aspettavano forse qualcosa in più da lui, ma è un giocatore importante con l’obiettivo del Mondiale: come tutti ha un mese per dare un grosso contributo".