Juventus, Corriere dello Sport titola: "Mostruosi!"

"Mostruosi!". Questa l'apertura in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è al successo della Juventus a Milano contro l'Inter nel derby d'Italia. I bianconeri hanno vinto in rimonta 3-2 ribaltando il risultato in due minuti con un autogol di Skriniar e la rete di Higuain.