Juventus, Corriere di Torino: "Dybala alla riscossa, ansia Khedira"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dybala alla riscossa, ansia Khedira", titola in un box in prima pagina il Corriere di Torino raccontando i pochi sorrisi ieri per l'argentino, uscito pensieroso dall'allenamento agli ordini di Allegri (rimasto con 11 bianconeri) dopo che Sampaoli ha frenato la sua candidatura dell'attaccante per il mondiale russo. La pessima notizia riguarda Khedira, uscito al 55' nell'amichevole della Germania: il suo infortunio è da valutare.