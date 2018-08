Juventus, Corriere di Torino: "E il marziano va in città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E il marziano va in città. Aprono così le pagine sportive del Corriere di Torino raccontando che Cristiano Ronaldo sta scoprendo la città e non resta barricato nella sua villa. Non vive solo di casa, palestra e campo. Il suo elicottero privato è pronto a farlo salire a bordo ogni volta che lo desidera - si legge - ma per ora preferisce muoversi in macchina. Sta imparando a parlare la nostra lingua ed in questo girare in auto aiuta. Ieri per la prima volta ha dormito in ritiro con i compagni in un Hotel con vista sulla provinciale per preparare Juve-Lazio.