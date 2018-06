Juventus, Corriere di Torino: "Higuain non torna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Higuain? No, Gonzalo non tornerà", il virgolettato riportato quest'oggi dal Corriere di Torino è la risposta che - si legge - avrebbe dato la Juventus all’Inail, interessata a conoscere la posizione previdenziale dell’attaccante argentino. 'Le società devono contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati', recita il regolamento in Lega e la Juventus non sarebbe interessata a rinnovarla. Un altro indizio - si legge - dopo che spifferi di divorzio erano già filtrati prima della riunione tra Allegri ed il club. Il Pipita non è incedibile, è stato il diktat del tecnico: tra i due più di una frizione, l'ultima per l'esclusione dalla finale di Coppa Italia.