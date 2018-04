Juventus, Corriere di Torino: "Joya ritrovata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joya ritrovata : tripletta e record, titola nelle pagine sportive il Corriere di Torino per celebrare la prova dell'argentino nella vittoria per 4-2 a Benevento. La risposta è arrivata, ed anche ad alta voce - si legge - dopo l'espulsione che aveva rovinato la serata di Champions sua e della Juventus. Dybala ricomincia da tre e sale a quota 21 gol in campionato, 25 in totale ed è il suo record personale da quando è alla Juve.