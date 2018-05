Juventus, Corriere di Torino: "Perin riapre la sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perin riapre la sfida. Il Corriere di Torino riporta le parole del presidente del Genoa Enrico Preziosi, che ha svelato l'interessamento della Juventus per il portiere e la concorrenza del Napoli. La sensazione - si legge - è che la Juve sia in vantaggio, anche se si dovrà lavorare per arrivare alla giusta cifra considerando che il valore ipotizzato dal Genoa è sui 20mln di euro.