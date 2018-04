Juventus, Corriere di Torino: "Rabbia Dybala, vuole giocare"

"Rabbia Dybala, vuole giocare", titola in un box in prima pagina il Corriere di Torino raccontando che l'argentino non è stato provato tra i titolari per la sfida di questa sera della Juventus sul campo dell'Inter. Dovrebbe partire dalla panchina, come si ipotizzava anche prima del Napoli che invece ha affrontato da titolare nonostante un problema alla coscia che si portava dietro da Crotone. Sostituito all'intervallo, ma quando il risultato era di 0-0, e l'attaccante ed il suo entourage faticano a capire perché - si legge - il copione viene raccontato diversamente e lui sembra essere il problema della Juve nonostante i 25 gol in stagione. Dybala vuole tornare decisivo, con il Ct Sampoli che potrebbe essere seduto in tribuna, mentre anche i procuratori si interrogano sull'interesse del PSG e dell possibile volontà della Juve di venderlo.