Juventus, Corriere di Torino: "Scudetto ad un passo"

Scudetto a un passo, tenera è la notte, titola in prima pagina il Corriere di Torino raccontando della vittoria in rimonta sul Bologna. Tenera è la notte - si legge, ma prima era stata tenebra col Bologna avanti e uno Scudetto di nuovo in bilico. Ora è vicino, può arrivare già con un ko del Napoli, per un conto alla rovescia verso il trionfo.