Juventus, Corriere di Torino: "Tesoretto da 40 milioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al di là del ricavato della cessione di Higuain, la Juventus potrebbe contare su un tesoretto di circa 40mln di euro dai giovani in prestito, scrive quest'oggi il Corriere di Torino. Il pezzo pregiato è Pjaca, valutato una ventina di milioni e monitorato da Lazio e Fiorentina, i club di Milinkovic-Savic e Chiesa. Attenzione anche a Cerri - si legge - reduce da una buona stagione al Perugia e che può finire all'Eintracht per 12mln. Al Genoa piace invece Mandragora, così come a Atalanta, Fiorentina, Bologna e Cagliari.