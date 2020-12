Juventus, CR7 a ritmo Liga. Tuttosport: "Media di 1,23 gol a partita"

"Media di 1,23 gol a partita" per Cristiano Ronaldo, elogiato da Tuttosport in edicola stamani. Un gol ogni 68,25 minuti per Cristiano Ronaldo in questa stagione. CR7 ha disputato 13 gare tra campionato e Champions, per un totale di 1.092 minuti, segnando 16 gol, con una media gol di 1,23 a partita, come ai tempi del Real Madrid. Un bottino significativo se pensiamo che Ronaldo ha saltato Crotone, Verona, Benevento e il match con il Napoli non si è giocato. CR7 ha giocato 9 volte contro le 12 di Lukaku, un dato che rende ancor più significativo i numeri di un campione che compirà 36 anni a febbraio.