Juventus, CR7 ancora positivo. Tuttosport: "Corsa contro il tempo per Hellas e Barça"

Da ieri Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore positivo al Covid in casa Juventus, dopo che McKennie è risultato negativo. Oggi il portoghese, come informa Tuttosport, sarà nuovamente sottoposto a tampone: "Attenzione ora alla tempistica - scrive il quotidiano -. Se in giornata Ronaldo risulterà negativo, potrà accelerare in tempo utile per essere convocabile da Andrea Pirlo in vista di Juventus-Verona". Si tratterebbe però di una corsa contro il tempo: la logica fa pensare che l'obiettivo concreto sia il rientro in campo per la sfida di Champions contro il Barcellona.