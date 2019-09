Juventus, Dybala studia dal Del Piero per tornare protagonista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dybala studia dal Del Piero per tornare protagonista", titola così Tuttosport nelle sue pagine sportive. La Joya, impegnato con la sua Argentina, è volato a Los Angeles e proprio nella città californiana ha avuto un incontro con Alessandro Del Piero. Chiacchiere da numeri 10, sorrisi e qualche consiglio che l’argentino ha chiesto all’ex capitano che nella sua lunga esperienza all’ombra della Mole si è trovato costretto qualche volta a digerire amaramente alcune critiche. Il confronto fra i due, in termini di presenze e gol, è tutto a favore di Paulo: in 4 stagioni a Torino, l’ex Palermo ha totalizzato 183 presenze e segnato 78 reti; nello stesso arco di tempo, per Del Piero, i gol sono stati 44 in 143 partite. Due in più gli scudetti conquistati da Dybala che, però, non ha alzato al cielo la Champions come Alex (a Roma nel 1996).