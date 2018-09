Juventus, ecco Dybala. Il QS-Sport titola: "Scusate il ritardo"

© foto di Bonan

"Scusate il ritardo". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito alla grande prestazione di Dybala che ha regalato la vittoria alla Juventus nel turno infrasettimanale. L'argentino si sblocca: per la Juventus è la sesta vittoria di fila in A. Il Bologna resiste solo 10 minuti (2-0 il finale).