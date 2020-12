Juventus, finalmente Chiesa. Corriere dello Sport: "Basta avere Fede"

"Finalmente Chiesa", si legge oggi all'interno del Corriere dello Sport, che analizza il momento dell'ex talento viola: "Tutto in una sera: primo gol juventino e prima gioia in Champions League. Ecco la svolta tanto attesa, perché è così, dai talenti ci si aspetta subito meraviglie, specie se accompagnati da un investimento di mercato ingente come quello effettuato dai campioni d'Italia (fino ai 60 milioni, con i possibili bonus)". In novanta minuti Chiesa ha riassunto tutto quello che gli chiede Pirlo: lampi in attacco e abnegazione in fase difensiva. "La Juve - prosegue il quotidiano - ha un grande bisogno di diversificare e di trovare altri gol oltre la coppia dei sogni Morata-Ronaldo. E qui ci sono i risvolti migliori della prova di Chiesa. In attesa che sbocci Dybala, uno degli indiziati era proprio lui. Pirlo sta lavorando molto su questo aspetto: rendere più pericoloso e concreto Federico in area avversaria, non soltanto nella costruzione dell'azione sulla fascia, destra o sinistra che sia, ma anche nella finalizzazione".