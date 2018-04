Juventus, Gazzetta: "Allegri prova Cuadrado terzino destro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Spensieratezza per arrivare in fondo e vincere. Questa la richiesta alla squadra di Max Allegri che ieri - alla vigilia della delicata sfida contro l'Inter - s'è mostrato sorridente e scherzoso preannunciando a fine chiacchierata "la difesa a due". E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport rivelando che ieri il tecnico della Juventus ha provato anche Cuadrado terzino. Da capire però se è una mossa estrema da svantaggio a gara in corso o dal primo minuto.