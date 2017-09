Juventus, Gazzetta: "Chiellini, il Barça resta a rischio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini ieri s'è sottoposto ai primi esami per dare un nome al dolore che sentito in Nazionale, durante l’allenamento della vigilia di Spagna-Italia. "Trauma distrattivo al polpaccio destro di entità non grave" recita il bollettino medico, anche se - scrive la Gazzetta dello Sport è inevitabilmente a rischio per Chievo e soprattutto Barcellona perchè si tratta comunque di un muscolo che l'ha fatto tribolare spesso in carriera. Chiellini proverà ad esserci con i catalani, ma senza rischi perchè - si legge - le ricadute possono essere peggiori degli infortuni. Tra qualche giorno con nuovi controlli se ne capirà di più.