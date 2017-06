Juventus, Gazzetta: "Cuadrado non è più incedibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado potrebbe salutare la Juventus se arrivasse l'offerta giusta. La Gazzetta dello Sport riferisce che potrebbe arrivarne una dal PSG per l'esterno che appena un mese fa si era vestito di bianconero con il riscatto obbligato col raggiungimento dello scudetto. 20mln di euro pagabili in tre anni, eppure Cuadrado - si legge - non è più incedibile dopo gli ultimi mesi in caslo