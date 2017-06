Juventus, Gazzetta: "Danilo in calo, escluderebbe Douglas Costa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ormai guarda più al passaporto che allo stipendio. La Gazzetta dello Sport sottolinea che i bianconeri hanno un solo posto da extra-comunitario, dopo averne occupato uno con Bentancur. Lo slot servirà per aggiungere qualità alla trequarti o per il dopo Dani Alves? Nel primo caso, si finalizzerà l'affare Douglas Costa con il Bayern per circa 40mln di euro. Se la priorità invece fosse la fascia destra si busserà invece alla porta del Real per Danilo che piace da tempo, ma che il Real non vorrebbe cedere. Per questo potrebbero arrivare insieme gli italiani De Sciglio e Darmian.