Juventus, Gazzetta dello Sport: "CR7, voglia di gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Voglia di gol, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport presentando la prima casalinga di Cristiano Ronaldo contro la Lazio. Lo Stadium sarà pieno con i suoi 41mila spettatori per la prima di CR7, a caccia del gol dopo averci provato in tutti i modi col Chievo. Allegri ha fatto capire che non inventerà niente: Cristiano - si legge - giocherà un po’ a sinistra e un po’ al centro, come sempre, libero di seguire l’istinto.