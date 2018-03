Juventus, Gazzetta dello Sport: "Salvate il soldato Paulo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Salvate il soldato Paulo". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nelle pagine interne analizza il momento di Dybala dopo le parole di Sampoli che - si legge - hanno il retrogusto amaro di possibile esclusione dal gruppone argentino per Russia 2018. La situazione non ha generato paura nel numero 10 della Juventus, ma solo desiderio di fargli cambiare idea. E' l'unica strada: continua ad essere decisivo in bianconero, con la media di un gol ogni 121' ed una percentuale realizzativa del 22,3%.