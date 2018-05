Juventus, Gazzetta dello Sport: "Via al regno di Giorgio I"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Via al regno di Giorgio I", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per raccontare il passaggio della fascia da Buffon a Chiellini, dopo la festa Scudetto che segnerà la fine dell'esperienza bianconera per il portierone. Il difensore invece rinnoverà per due anni e avrà anche il compito di guidare la maturazione di Caldara e Rugani.