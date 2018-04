Juventus, Gazzetta: "Eroi da Scudetto? I fantastici quattro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Eroi da Scudetto? I fantastici quattro giocano nella Juve", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport sottolineando che i bianconeri non hanno tempo per affliggersi perché il campionato incombe. La Juve ha tre prove per il settimo tricolore della leggenda: battere la Samp, scollinare l'ostacolo Crotone e poi - si legge - dare il colpo di grazia al Napoli nello scontro diretto. Per fare 9 punti servirà in particolare il contributo dei 4 davanti: Mandzukis, Dybala, Higuain e Douglas Costa che hanno voglia di lasciare il segno.