Juventus, Gazzetta: "Higuain può partire, gradisce l'Atletico"

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus c'è anche Gonzalo Higuain, nonostante l'investimento da 90mln di euro della clausola. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che a Torino ha imparato a sacrificarsi - rispetto a Napoli dove segnava di più in una squadra che giocava solo per lui -, ma considera questa dimensione più faticosa e meno appagante e per questo - si legge - sta valutando l’idea di lasciare la Juventus. Il club darebbe il via libera di fronte a un’offerta di 60-70 milioni e tra le destinazioni gradite al giocatore ci sarebbe l’Atletico.