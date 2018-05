Juventus, Gazzetta: "Quanto piace Perin, è sfida col Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Quanto piace Perin, è sfida col Napoli", scrive la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne raccontando dell'interessamento per il portiere del Genoa da parte della Juventus che deve ovviare all'addio di Buffon e cerca un altro estremo difensore oltre a Szczesny . C'è però anche la Roma, qualora perdesse Alisson, ed il Napoli, come confermato anche dal presidente Preziosi. Lo snodo può essere la maglia da titolare: alla Juventus dovrebbe vedersela col polacco, a Napoli avrebbe la titolarità e la possibilità di diventare titolare anche in nazionale. La valutazione dell'affare è intorno ai 13-14mln di euro.