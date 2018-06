Juventus, Gazzetta: "Tesoretto Milinkovic, risorse per il blitz"

© foto di Federico Gaetano

Tesoretto Milinkovic: la Juve non molla. Incerti e scontenti risorse per il blitz, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne raccontando dei piani bianconeri per arrivare al top-player della Lazio. Servirà pazienza ed almeno un centinaio di milioni che la Juve potrebbe comunque ritrovarsi in cassa: ci sono giocatori che potrebbero voler cambiare aria o che non sono più inamovibili come Higuain, Benatia, Alex Sandro, Pjaca. Con la cessione di alcuni di loro la Juve potrebbe ritrovarsi un tesoretto da poter investire su Milinkovic, valutato 125mln.