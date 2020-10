Juventus, Corriere della Sera: "C'è Dybala per scattare dopo due pareggi (e i malumori)"

E' il giorno della prima da titolare agli ordini di Andrea Pirlo per Paulo Dybala. L'attaccante argentino partirà dal primo minuto stasera contro l'Hellas Verona, come annunciato dall'allenatore bianconero, dopo la mezzora anonima di Kiev e il fastidio manifestato dal giocatore per non essere neanche subentrato col Crotone. "Juventus, c'è Dybala per scattare dopo due pareggi (e i malumori)", titola il Corriere della Sera all'interno delle sue pagine sportive.