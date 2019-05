Juventus, Corriere della Sera: "Fumata grigia"

L'edizione odierna del Corriere della Sera, nella sua pagina sportiva, pone in risalto la situazione in casa Juventus. C'è incertezza sul futuro in panchina, visto che ancora non si sa se Massimiliano Allegri verrà riconfermato come tecnico dei bianconeri. Si è arrivati a una fumata grigia: la sensazione è che si stia andando verso un accordo, ma si dovrà lavorare ulteriormente per arrivare all'intesa totale. Tanti ancora i nodi da sciogliere, tra cui le eventuali cessioni di Dybala, Cancelo e Douglas Costa.

Inter, Conte vuole Barzagli - Antonio Conte sarà il nuovo tecnico dell'Inter: l'allenatore pugliese sta cercando nel frattempo di dare forma allo staff che lo accompagnerà nell'esperienza nerazzurra. In particolare, l'ex ct vorrebbe nella sua squadra anche Andrea Barzagli come assistente. Intanto i nerazzurri continuano a lavorare sul mercato: preso Godin, si pensa all'attacco, dove il nome numero uno sembra essere quello del belga Lukaku.

Mihajlovic: "Insultato dal poliziotto" - Una brutta pagina si è consumata a margine della finale di Coppa Italia. E' stato coinvolto il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ha riferito di essere stato apostrofato come "zingaro di m..." da un poliziotto. Nell'articolo, il racconto dell'allenatore, che riferisce come sia stato trattenuto dai colleghi del membro delle forze dell'ordine dopo aver sentito l'insulto.