Il Corriere dello Sport oggi in edicola evidenzia le difficoltà numerica di una Juventus che è uscita con le ossa rotte dalle due settimane di nazionali: il quotidiano romano gioca sul significato di "senza squadra" in taglio alto, definendo Allegri privo di opzioni in vista della sfida al Cagliari di stasera. Di certo toccherà a Kean, ma stavolta non sarà per scelta.