Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla di calciomercato Juventus. "Soluzione Darmian se Cancelo sarà ceduto", si legge in uno dei titoli dedicati alla questione. In particolare, il futuro del portoghese Joao Cancelo è tutt'altro che certo: possibile la cessione, con il Barcellona che in questo momento sembra in prima fila per il terzino lusitano. Qualora ciò dovesse concretizzarsi, i bianconeri potrebbero andare così su Matteo Darmian. In stand-by invece l'affare De Ligt: la Juventus comunque vorrebbe chiudere con l'olandese per averlo a disposizione prima della partenza per la tournée in Asia.