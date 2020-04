Juventus, Corriere dello Sport: "Higuain prepara lo strappo, vuole restare in Argentina"

In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla di Juventus e, in particolar modo, la questione legata a Gonzalo Higuain, tornato in Argentina ad inizio lockdown e adesso restio a rientrare in Italia, nonostante la situazione coronavirus sia sensibilmente migliorata. "Higuain prepara lo strappo, vuole restare in Argentina", il titolo del quotidiano romano, che sostiene come il Pipita stia cercando una strada per non rispondere alla chiamata della società bianconera.