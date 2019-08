Juventus, Corriere dello Sport in taglio alto: "Dybala, la verità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è spazio ancora per il mercato, stavolta in casa Juventus. "Dybala, la verità", è il titolo del giornale, che analizza il possibile scambio tra la Joya e Romelu Lukaku con il Manchester United. La verità si riferisce al fatto che entro domani l'ex Palermo dovrà dare una risposta alla Juventus: accetterà o no il Manchester United? L'affare sta diventando un intrigo, tanto che il direttore sportivo Paratici è volato a Londra.