Juventus, Corriere dello Sport: "Morata ritrova la Joya. Che coppia per Pirlo"

In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è spazio per la Juventus, chiamata a scendere in campo stasera nel posticipo serale contro l'Hellas Verona allo Stadium. Andrea Pirlo è pronto a lanciare Paulo Dybala, di rientro per la prima volta dal primo minuto accanto ad Alvaro Morata: "Morata ritrova la Joya, che coppia per Pirlo", titola il quotidiano.